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Мухаметьянова Роза Рафиковна
Мухаметьянова Роза Рафиковна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.1972
Пол
Женский
Отец
Мухаметьянов Рафик Агилевич
1936 г.р.
Мать
Кулимбетова Сания Юлмухаметовна
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1972
Отец:
Мухаметьянов Рафик Агилевич
Мать:
Кулимбетова Сания Юлмухаметовна
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