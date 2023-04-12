Васюткина (Киселева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно