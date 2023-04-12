Васюткина (Киселева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасюткина (Киселева) Татьяна Ивановна

Васюткина (Киселева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Васюткин Петр Федоров

Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Васюткин Игнатий Федоров

Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Васюткин Степан Федоров

Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Васюткин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Васюткин Федор Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюткин Федор Сергеев

Смерть
Неизвестно