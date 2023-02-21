Грудев Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрудев Алексей Андреевич

Грудев Алексей Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Около 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Грудев Андрей Иванович

Мать: Грудева Елена

Бракосочетание
Около 1877

Жена: Грудева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Грудев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
04.01.1881

Сын: Грудев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
04.01.1881

Сын: Грудев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна

Смерть
Около 1911
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close