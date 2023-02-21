Грудев Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиОколо 1911
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Грудев Андрей Иванович
Мать: Грудева Елена
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
01.09.1879
Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
04.01.1881
Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
04.01.1881
Сын: Грудев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грудев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Грудева Вера Константиновна
Смерть
Около 1911