Бабоян Ирина Семиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабоян Семик
Мать: Микаелян Аня Хореновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егиазарян Анна Андраниковна
Отец ребёнка: Егиазарян Андраник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егиазарян Татьяна Андраниковна
Отец ребёнка: Егиазарян Андраник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егиазарян Николай Андраникович
Отец ребёнка: Егиазарян Андраник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егиазарян Андраник