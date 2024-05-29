Бабоян Ирина Семиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабоян Ирина Семиковна

Бабоян Ирина Семиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабоян Семик

Мать: Микаелян Аня Хореновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егиазарян Анна Андраниковна

Отец ребёнка: Егиазарян Андраник

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егиазарян Татьяна Андраниковна

Отец ребёнка: Егиазарян Андраник

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егиазарян Николай Андраникович

Отец ребёнка: Егиазарян Андраник

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егиазарян Андраник

Мы используем куки для улучшения работы сайта.