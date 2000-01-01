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Мовкаленко Геннадий
Мовкаленко Геннадий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Мужской
Отец
Мовкаленко Дмитрий
1912 г.р.
Мать
Мовкаленко Наталья Андреевна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Мовкаленко Дмитрий
Мать:
Мовкаленко Наталья Андреевна
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