Хиония Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1904
Сын: Пугачев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Пугачев Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
24.09.1906
Дочь: Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Пугачев Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
23.08.1912
Отец ребёнка: Пугачев Михаил Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно