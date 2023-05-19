Кирмасова (Дубянская) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирмасова (Дубянская) Параскева Петровна

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубянский Пётр Алексеевич

Мать: Дубянская Александра Васильевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.01.1898 ст.

Муж: Кирмасов Яков Борисович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Кирмасов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Кирмасов Яков Борисович

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Кирмасов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Кирмасов Яков Борисович

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1911 ст.

Дочь: Шевченко Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кирмасов Яков Борисович

Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Данило, Павловский муниципальный район, Воронежская область