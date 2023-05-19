Кирмасова (Дубянская) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
1905 ст.
Сын: Кирмасов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Кирмасов Яков Борисович
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Кирмасов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Кирмасов Яков Борисович
Рождение ребёнка
01.02.1911 ст.
Дочь: Шевченко Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кирмасов Яков Борисович
Смерть
Неизвестно