Фирсюк Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1983
Дочь: Фирсюк Анна Александровна
Отец ребёнка: Фирсюк Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
04.07.?
Сын: Фирсюк Вадим Александрович
Отец ребёнка: Фирсюк Александр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно