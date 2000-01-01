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Фирсюк Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1983

Дочь: Фирсюк Анна Александровна

Отец ребёнка: Фирсюк Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
04.07.?

Сын: Фирсюк Вадим Александрович

Отец ребёнка: Фирсюк Александр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсюк Александр Евгеньевич

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