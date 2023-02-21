(Ермакова) Федосья (монахиня Феофания) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Федосья (монахиня Феофания) Яковлевна

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Место рождения

Село Мещерино Коломенского уезда Московской губерн

Дата рождения

1818

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ермаков Яков Яковлевич

Мать: Ермакова Прасковья Ивановна

Село Мещерино Коломенского уезда Московской губерн
Работа или профессия
Неизвестно
Монахиня Брусенского женского монастыря в городе Коломна
Смерть
1886
Коломна, Россия
Похороны
Неизвестно
Похоронена Коломна, Брусенский женский монастырь в Успенской церкви.
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