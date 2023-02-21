(Ермакова) Федосья (монахиня Феофания) Яковлевна
Место рожденияСело Мещерино Коломенского уезда Московской губерн
Дата рождения1818
Дата смерти1886
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Село Мещерино Коломенского уезда Московской губерн
Работа или профессия
Неизвестно
Монахиня Брусенского женского монастыря в городе Коломна
Смерть
1886
Коломна, Россия
Похороны
Неизвестно
Похоронена Коломна, Брусенский женский монастырь в Успенской церкви.