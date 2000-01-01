Рублёва Фёкла Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Фёкла Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Рублёв Александра Филиповна

Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рублёв Савелий Филипович

Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мормышева Агафья Филиповна

Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Рублёв Яков Филипович

Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Уланова Клавдия Филиповна

Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Рублёв Иван Филипович

Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Филип Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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