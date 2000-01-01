Рублёва Фёкла Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Рублёв Александра Филиповна
Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мормышева Агафья Филиповна
Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Уланова Клавдия Филиповна
Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рублёв Филип Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно