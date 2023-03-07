Обухов Тимофей (Тимошка) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Тимофей (Тимошка) Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Обухов Федор (Фетка) Леонтьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Обухов Федор (Фетка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Обухов Иван (Ивашко) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Обухов Федор (мл) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Обухов Семен (Сенка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Обухов Максим Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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