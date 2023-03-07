Участники Место

Рождение Около 1610 Отец: Обухов Федор (Фетка) Леонтьев Мать: не указана

Рождение ребёнка Около 1628 Сын: Обухов Федор (Фетка) Тимофеев Мать ребёнка: не указана дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка Около 1635 Сын: Обухов Иван (Ивашко) Тимофеев Мать ребёнка: не указана дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка Около 1638 Сын: Обухов Федор (мл) Тимофеев Мать ребёнка: не указана дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка Около 1642 Сын: Обухов Семен (Сенка) Тимофеев Мать ребёнка: не указана дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка После 1646 Сын: Обухов Максим Тимофеев Мать ребёнка: не указана дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Работа или профессия Неизвестно

Место жительства Неизвестно дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя