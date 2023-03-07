Обухов Тимофей (Тимошка) Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Обухов Федор (Фетка) Леонтьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Обухов Федор (Фетка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1635
Сын: Обухов Иван (Ивашко) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Обухов Федор (мл) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Обухов Семен (Сенка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646
Мать ребёнка: не указана
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646