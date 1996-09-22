Попов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1946

Дата смерти

22.09.1996

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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1976 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1946

Отец: Попов Николай Семëнович

Мать: Попова Пелагея Гордеевна

Рождение ребёнка
21.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1976

Сын: Попов Роман Викторович

Мать ребёнка: Попова Фаина Васильевна

Смерть
22.09.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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