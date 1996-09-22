Попов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1946
Дата смерти22.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1946
Отец: Попов Николай Семëнович
Мать: Попова Пелагея Гордеевна
Рождение ребёнка
21.10.1969
Рождение ребёнка
13.05.1972
Рождение ребёнка
12.01.1976
Рождение ребёнка
12.01.1976
Мать ребёнка: Попова Фаина Васильевна
Смерть
22.09.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область