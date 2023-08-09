Хазеева (Мазитова) Фаузия Зиннатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазеева (Мазитова) Фаузия Зиннатовна

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

25.10.1934

Дата смерти

05.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1934

Отец: Мазитов Зиннат Галиуллович

Мать: Мазитова Бибигайша Каримулла кызы

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1952

Сын: Мазитов Ильдус Зиннатович

Отец ребёнка: .

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
усыновление
Никах
Около 1952

Муж: не указан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1959

Сын: Хазеев Фарит Усманович

Отец ребёнка: Хазеев Усман Хажиевич

Рождение ребёнка
11.12.1964

Дочь: Хазеева Эльза Усмановна

Отец ребёнка: Хазеев Усман Хажиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
05.05.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)