Хазеева (Мазитова) Фаузия Зиннатовна
Место рождения
Дата рождения25.10.1934
Дата смерти05.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1934
Рождение ребёнка
25.07.1952
Сын: Мазитов Ильдус Зиннатович
Отец ребёнка: .
усыновление
Никах
Около 1952
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.06.1959
Отец ребёнка: Хазеев Усман Хажиевич
Рождение ребёнка
11.12.1964
Дочь: Хазеева Эльза Усмановна
Отец ребёнка: Хазеев Усман Хажиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
05.05.1991