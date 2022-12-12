Толстой Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Алексей Николаевич

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Место рождения

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

29.12.1882

Дата смерти

23.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1897 по 1898
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
С 1898 по 1901
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1901 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1923
Берлин, Германия
Место жительства
С 1923 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1942
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1942 по 1945
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.02.1945
Москва, город федерального значения Москва
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