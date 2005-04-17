Потехин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения07.09.1924
Дата смерти17.04.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
17.04.2005