Потехин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехин Иван Павлович

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Место рождения

Красное, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.09.1924

Дата смерти

17.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
17.04.2005
Тула, город Тула, Тульская область
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