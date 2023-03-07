Иванов Илья Лукич
Место рождения
Дата рождения29.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1906
Жена: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Иванов (лукин) Сергей Ильич
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Высоково, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.12.1909
Дочь: Атвасит Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
10.11.1912
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
09.11.1914
Сын: Лукин (иванов) Евгений Ильич
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
25.06.1917
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно