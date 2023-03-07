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Иванов Илья Лукич

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Место рождения

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

29.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
12.02.1906

Жена: Анна Анисимова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Иванов (лукин) Сергей Ильич

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Высоково, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.12.1909

Дочь: Атвасит Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.11.1912

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.11.1914

Сын: Лукин (иванов) Евгений Ильич

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.06.1917

Сын: Иванов Константин Ильич

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Подгорье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Варвара Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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