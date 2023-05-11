Кочкин Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкин Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1934

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Около 1899 г.р.
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Добавил:

УИ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 13.03.1899

Дочь: Чуркина Марина Ивановна

Мать ребёнка: Кочкина Клистинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочкина Клистинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочкина Клистинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочкина Клистинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочкина Клистинья

Смерть
Около 1934