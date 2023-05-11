Кочкин Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1934
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.03.1899
Дочь: Чуркина Марина Ивановна
Мать ребёнка: Кочкина Клистинья
Смерть
Около 1934