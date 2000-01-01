Шатров Стефан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1884 ст.
Сын: Шатров Петр Стефанов
Мать ребёнка: Шатрова Ульяна Лупповна
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Мать ребёнка: Шатрова Ульяна Лупповна
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Сын: Шатров Иван Стефанов
Мать ребёнка: Шатрова Ульяна Лупповна
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Мать ребёнка: Шатрова Ульяна Лупповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатрова Ульяна Лупповна
Смерть
Неизвестно