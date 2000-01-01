Шатров Стефан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатров Стефан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1884 ст.

Сын: Шатров Петр Стефанов

Мать ребёнка: Шатрова Ульяна Лупповна

Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Шатров Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Шатрова Ульяна Лупповна

Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Сын: Шатров Иван Стефанов

Мать ребёнка: Шатрова Ульяна Лупповна

Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Сын: Шатров Семен Стефанов

Мать ребёнка: Шатрова Ульяна Лупповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатрова Ульяна Лупповна

Смерть
Неизвестно
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