Артемьева Евдокия Константиновна
Место рождения
Дата рождения02.09.1919
Дата смерти08.01.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1919
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Евсеевич
Работа или профессия
Неизвестно
СССР, Горьковская область, Семёновский район, дер. Пафнутово
Сотрудница магазина | Магазин
Смерть
08.01.1996
Похороны
Неизвестно
Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Кладбище деревни Пафнутово