Артемьева Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Евдокия Константиновна

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Место рождения

Двудельное, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

02.09.1919

Дата смерти

08.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1919

Отец: Константин

Мать: не указана

Двудельное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Евсеевич

Работа или профессия
Неизвестно
СССР, Горьковская область, Семёновский район, дер. Пафнутово
Сотрудница магазина | Магазин
Смерть
08.01.1996
Похороны
Неизвестно
Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
Кладбище деревни Пафнутово
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