Котова (Обалтусова) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Обалтусова) Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Петровка, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обалтусов Матвей

Мать: не указана

Петровка, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1796

Муж: Котов Иосиф Афанасьевич

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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