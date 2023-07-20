Ройхель Герш-Мендель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ройхель Мойше
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биберман Бейла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ройхель ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1922
Кременец