Ройхель Герш-Мендель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ройхель Герш-Мендель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ройхель Мойше

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Биберман Бейла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ройхель ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1922
Кременец