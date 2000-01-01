Ерёмина (Синцова) Евдокия Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Синцова) Евдокия Радионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1768 ст.

Муж: Ерёмин Пётр Кирилович

1768г. МК Истобенское (свадьба) невеста того же стана и прихода дер. У речки ? ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 22
Рождение ребёнка
1769

Сын: Ерёмин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мошкина Анна Петровна

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ерёмин Прокоп Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович

Рождение ребёнка
08.01.1776 ст.

Дочь: Домна Петровна

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мавра Петровна

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович

Рождение ребёнка
05.05.1783 ст.

Сын: Ерёмин Моисей Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович

Рождение ребёнка
11.01.1785 ст.

Сын: Ерёмин Макар Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович

Рождение ребёнка
23.06.1787 ст.

Дочь: Феврония Петровна

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Иван Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович

Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
После 1816
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