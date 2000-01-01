Ерёмина (Синцова) Евдокия Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1768 ст.
1768г. МК Истобенское (свадьба) невеста того же стана и прихода дер. У речки ? ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 22
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мошкина Анна Петровна
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович
Рождение ребёнка
08.01.1776 ст.
Дочь: Домна Петровна
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мавра Петровна
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович
Рождение ребёнка
05.05.1783 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович
Рождение ребёнка
11.01.1785 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович
Рождение ребёнка
23.06.1787 ст.
Дочь: Феврония Петровна
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерёмин Иван Петрович
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Кирилович
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
После 1816