Егоров Александр
Место рождения
Дата рождения01.05.1903
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1903
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Алексей
Мать ребёнка: (Никитина) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Иван
Мать ребёнка: (Никитина) Александра
Рождение ребёнка
17.11.1936
Дочь: Болотова (Егорова) Анастасия
Мать ребёнка: (Никитина) Александра
Рождение ребёнка
07.07.1938
Дочь: (Егорова) Евгения
Мать ребёнка: (Никитина) Александра
Смерть
1990