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Егоров Александр

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Место рождения

Латышево, Островский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.05.1903

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1903

Отец: Егор

Мать: не указана

Латышево, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Алексей

Мать ребёнка: (Никитина) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Иван

Мать ребёнка: (Никитина) Александра

Рождение ребёнка
17.11.1936

Дочь: Болотова (Егорова) Анастасия

Мать ребёнка: (Никитина) Александра

Латышево, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1938

Дочь: (Егорова) Евгения

Мать ребёнка: (Никитина) Александра

Латышево, Островский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1990

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