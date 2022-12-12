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Степанов Михаил Иванович

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Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

21.05.1906 ст.

Дата смерти

10.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1906 ст.

Отец: Степанов Иван Георгиевич

Мать: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: Зеваловский кр. Василий Иоаннович Жиров и села Федоровска кр. жена Екатерина Никитовна Лапшова 22 май 1906 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Степанова Любовь Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Степанова Любовь Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Любовь Степановна

Смерть
10.02.1942
Чурилово, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
пропал без вести
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