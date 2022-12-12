Степанов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения21.05.1906 ст.
Дата смерти10.02.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1906 ст.
Отец: Степанов Иван Георгиевич
Мать: Степанова Анна Ивановна
Крестные: Зеваловский кр. Василий Иоаннович Жиров и села Федоровска кр. жена Екатерина Никитовна Лапшова 22 май 1906 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Степанова Любовь Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Степанова Любовь Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1942
Чурилово, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
пропал без вести