Мякотин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения21.02.1904 ст.
Дата смертиДо 1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1904 ст.
Рождение ребёнка
26.01.1924
Сын: Мякотин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Мякотина Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Мякотина Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1959