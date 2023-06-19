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Мякотин Василий Степанович

Место рождения

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.02.1904 ст.

Дата смерти

До 1959

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1904 ст.

Отец: Мякотин Степан Сергеевич

Мать: Мякотина Ирина Платоновна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.01.1924

Сын: Мякотин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Мякотина Екатерина Сергеевна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Мякотин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мякотина Екатерина Сергеевна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотина Екатерина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1959