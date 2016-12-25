Долгин Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгин Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1937

Дата смерти

25.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937

Отец: Долгин Михаил Минаевич

Мать: Долгина Раиса

Рождение ребёнка
17.01.1961

Сын: Долгин Александр Борисович

Мать ребёнка: Долгина Елена Александровна

Рождение ребёнка
06.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгина Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгина Елена Александровна

Смерть
25.12.2016
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