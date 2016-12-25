Долгин Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1937
Дата смерти25.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937
Отец: Долгин Михаил Минаевич
Мать: Долгина Раиса
Рождение ребёнка
17.01.1961
Сын: Долгин Александр Борисович
Мать ребёнка: Долгина Елена Александровна
Рождение ребёнка
06.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгина Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.2016