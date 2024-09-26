Беляй Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Тит
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Беляй) Агафья
Отец ребёнка: Беляй Стефан (Степан)
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Беляй Никита
Отец ребёнка: Беляй Стефан (Степан)
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Беляй) Евдокия
Отец ребёнка: Беляй Стефан (Степан)
Смерть
До 1858