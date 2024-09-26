Беляй Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

После 1811 г.р.

Дети

1831 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1842 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Тит

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Стефан (Степан)

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Беляй) Агафья

Отец ребёнка: Беляй Стефан (Степан)

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Беляй Никита

Отец ребёнка: Беляй Стефан (Степан)

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Беляй) Евдокия

Отец ребёнка: Беляй Стефан (Степан)

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
До 1858

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