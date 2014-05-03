Сергеева Любовь Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1951
Дата смерти03.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1951
Бракосочетание
31.12.?
Рождение ребёнка
18.01.1975
Сын: Сергеев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Сергеев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1977
Сын: Сергеев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Сергеев Владимир Иванович
Смерть
03.05.2014