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Сергеева Любовь Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1951

Дата смерти

03.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1951

Отец: Бузиков Семён Григорьевич

Мать: Бузикова (Васильева) Пелогея Васильевна

Бракосочетание
31.12.?

Муж: Сергеев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1975

Сын: Сергеев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Сергеев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1977

Сын: Сергеев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Сергеев Владимир Иванович

Смерть
03.05.2014

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