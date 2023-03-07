Иван Кирикович
Место рождения
Дата рождения1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: Кирик Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1804 ст.
Дочь: Феофорова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Крылова Татьяна Иудовна
Ефремовское, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Место жительства
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Татьяна Иудовна
Смерть
Неизвестно