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Иван Кирикович

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Место рождения

Ярославичи, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Кирик Гаврилович

Мать: не указана

Ярославичи, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.03.1804 ст.

Дочь: Феофорова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Крылова Татьяна Иудовна

Ефремовское, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Место жительства
1829
Мела-губа, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Татьяна Иудовна

Смерть
Неизвестно
Мела-губа, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
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