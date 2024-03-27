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Камалетдинов Сулейман

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1853

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Бикметев Камалетдин

Мать: (Бикмухаметова) Сарви 2 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Сафаргали

Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Мухамматжан

Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Мухамматша

Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сулейманов Мухаммедшакир

Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
1879

Сын: Сулейманов Мухамедша

Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сулейманов Мухамметжан

Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
1885

Сын: Сулейманов Исмагил

Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
05.05.1887

Сын: Сулейманов Сафаргали

Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя

Смерть
1905

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