Камалетдинов Сулейман
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1853
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Бикметев Камалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Сафаргали
Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сулейманов Мухамедша
Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
1885
Сын: Сулейманов Исмагил
Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
05.05.1887
Сын: Сулейманов Сафаргали
Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя
Мать ребёнка: Камалетдинова Бибигазизя
Смерть
1905