Воложанина-Макарихина (Кудымова) Евгения Даниловна
Место рождениядеревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения14.01.1913
Дата смерти08.02.2003
ПолЖенский
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913
Отец: Кудымов Данил Федотович
Мать: Кудымова Анна Степановна
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Место жительства
Между ?.07.1941 и ?.07.1946
деревня Макарихина, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
На основании Решения Свердловского облисполкома №1099 от 30.12.1976 г. деревня Макарихина, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район исключена из учетных данных как населенный пункт, прекративший ... Показать все
Бракосочетание
До 1941
Муж: не указан
Муж Макарихин Серафим Васильевич, род. 1910 г., погиб на войне 16.08.1943 г. Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie7501978/?static_hash=0536942938d3135860... Показать все
Место жительства
Около 1979
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
Работала в колхозе "1 мая"
Смерть
08.02.2003