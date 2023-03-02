Омельченко Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1883

Сын: Омельченко Павел Антонович

Отец ребёнка: Омельченко Антон Андреевич

Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1891

Сын: Омельченко Прокопий Антонович

Отец ребёнка: Омельченко Антон Андреевич

Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омельченко Антон Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Нестеровка
Смерть
Неизвестно
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