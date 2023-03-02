Омельченко Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1883
Сын: Омельченко Павел Антонович
Отец ребёнка: Омельченко Антон Андреевич
Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1891
Сын: Омельченко Прокопий Антонович
Отец ребёнка: Омельченко Антон Андреевич
Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нестеровка
Смерть
Неизвестно