Кузнецова Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипуля Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Смерть
Неизвестно
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