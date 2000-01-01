Кузнецова Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипуля Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Смерть
Неизвестно