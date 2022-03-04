Мунц Munz Александр Филиппович
Место рожденияс. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения08.03.1864 ст.
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
08.03.1864 ст.
с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
65 1864 8 3 Alexander Münz Philipp Margarethe Schächtel Kamenka.
Бракосочетание
06.08.1891
с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
05.12.1895 ст.
Сын: Мунц Munz Александр Александрович
Мать ребёнка: Мунц Munz Елизавета Иосифовна
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
1922
Гебель АССР Немцев Поволжья