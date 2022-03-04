Мунц Munz Александр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМунц Munz Александр Филиппович

Мунц Munz Александр Филиппович

avatar

Место рождения

с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

08.03.1864 ст.

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1864 ст.

Отец: Мунц Munz Филипп Вильгельмович

Мать: Мунц Munz Маргарета Якобовна

с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
65 1864 8 3 Alexander Münz Philipp Margarethe Schächtel Kamenka.
Бракосочетание
06.08.1891

Жена: Мунц Munz Елизавета Иосифовна

с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
05.12.1895 ст.

Сын: Мунц Munz Александр Александрович

Мать ребёнка: Мунц Munz Елизавета Иосифовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
1922
Гебель АССР Немцев Поволжья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close