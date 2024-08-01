Баталин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1790 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Баталин Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталина (Новоселова) Анна

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Баталина) Евдокия

Мать ребёнка: Баталина (Новоселова) Анна

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Баталина) Матрона

Мать ребёнка: Баталина (Новоселова) Анна

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Баталин Павел

Мать ребёнка: Баталина (Новоселова) Анна

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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