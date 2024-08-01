Баталин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Баталин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Баталина) Евдокия
Мать ребёнка: Баталина (Новоселова) Анна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Баталина) Матрона
Мать ребёнка: Баталина (Новоселова) Анна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Баталин Павел
Мать ребёнка: Баталина (Новоселова) Анна
Смерть
Неизвестно