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(Макмак) Любов
(Макмак) Любов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
1903
Пол
Женский
Отец
Макмак Иван Соломонович
1871 г.р.
Мать
Макмак (Калиниченкова) София
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Макмак Иван Соломонович
Мать:
Макмак София
Смерть
1903
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