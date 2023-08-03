(Макмак) Любов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макмак) Любов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
1901

Отец: Макмак Иван Соломонович

Мать: Макмак София

Смерть
1903