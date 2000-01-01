Канаева Марченко Таисья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канаев Аким Алексеевич
Мать: Канаева Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Марченко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Марченко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Марченко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Позднышева Ирна Владимировна
Отец ребёнка: Марченко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Папуша Нина Владимировна
Отец ребёнка: Марченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марченко Владимир
Смерть
Неизвестно