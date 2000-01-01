Канаева Марченко Таисья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева Марченко Таисья Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канаев Аким Алексеевич

Мать: Канаева Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Марченко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Марченко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Марченко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Позднышева Ирна Владимировна

Отец ребёнка: Марченко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Папуша Нина Владимировна

Отец ребёнка: Марченко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Владимир

Смерть
Неизвестно
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