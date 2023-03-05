Марченко Вадим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Вадим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1988 г.р.
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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.?

Отец: Марченко Сергей Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1988

Дочь: Анна Вадимовна

Мать ребёнка: Марченко Зоя Анатольевна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Зоя Анатольевна

Рождение ребёнка
22.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Зоя Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Зоя Анатольевна

married
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