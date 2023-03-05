Марченко Вадим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.?
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.?
Отец: Марченко Сергей Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1988
Дочь: Анна Вадимовна
Мать ребёнка: Марченко Зоя Анатольевна
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марченко Зоя Анатольевна
Рождение ребёнка
22.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марченко Зоя Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марченко Зоя Анатольевна
married