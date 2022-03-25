Аришина (Гарасимюк) Анна Юрьевна
Место рожденияИвано-Франковская область Косовский район с.Кобаки
Дата рождения02.04.1939
Дата смерти25.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1939
Ивано-Франковская область Косовский район с.Кобаки
Бракосочетание
19.08.1962
Муж: скрыто настройками приватности
Ивано-Франковская область г.Коломыя
Рождение ребёнка
16.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ивано-Франковская область г.Коломыя
Рождение ребёнка
24.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ростовская область Целинский район с.Ольшанка
Смерть
25.03.2022