Аришина (Гарасимюк) Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина (Гарасимюк) Анна Юрьевна

Место рождения

Ивано-Франковская область Косовский район с.Кобаки

Дата рождения

02.04.1939

Дата смерти

25.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивано-Франковская область Косовский район с.Кобаки
Бракосочетание
19.08.1962

Муж: скрыто настройками приватности

Ивано-Франковская область г.Коломыя
Рождение ребёнка
16.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивано-Франковская область г.Коломыя
Рождение ребёнка
24.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростовская область Целинский район с.Ольшанка
Смерть
25.03.2022
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