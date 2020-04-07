Чужданов Андрей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 18.06.1948
Дата смертиПо 07.04.2020
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 18.06.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чужданов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чужданова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
По 07.04.2020