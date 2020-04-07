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Чужданов Андрей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 18.06.1948

Дата смерти

По 07.04.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 18.06.1948

Отец: Чужданов Фёдор Семёнович

Мать: Чужданова-Гулевская Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чужданов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чужданова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чужданов Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
По 07.04.2020