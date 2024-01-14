Акпанбаев Данияр Серикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.2019
Дочь: Данияркызы Айлин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.2021
Сын: Даниярулы Алимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности