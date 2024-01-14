Акпанбаев Данияр Серикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акпанбаев Данияр Серикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.2019

Дочь: Данияркызы Айлин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.2021

Сын: Даниярулы Алимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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