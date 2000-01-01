Елкина ((Никитина)) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина ((Никитина)) Ксения Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Елкин Василий Егорович

Отец ребёнка: Елкин Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кармашова Анисья Егоровна

Отец ребёнка: Елкин Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Заботина Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Елкин Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.06.1891

Дочь: Ёлкина-Иванова Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Елкин Егор Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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