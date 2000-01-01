Елкина ((Никитина)) Ксения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Елкин Егор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кармашова Анисья Егоровна
Отец ребёнка: Елкин Егор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Заботина Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Елкин Егор Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.06.1891
Дочь: Ёлкина-Иванова Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Елкин Егор Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно