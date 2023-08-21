Горланова (Соловьева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьев Иван
Рождение ребёнка
14.05.1951
Дочь: Черкасова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Клюкин Ювеналий
Рождение ребёнка
14.08.1961
Дочь: Пицик Марина Александровна
Отец ребёнка: Горланов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно