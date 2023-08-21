Горланова (Соловьева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горланова (Соловьева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Иван

Мать: Волкова Агрипина Никитична

Рождение ребёнка
14.05.1951

Дочь: Черкасова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Клюкин Ювеналий

Рождение ребёнка
14.08.1961

Дочь: Пицик Марина Александровна

Отец ребёнка: Горланов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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