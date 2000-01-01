Магдалена (Magdalena) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магдалена (Magdalena)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1713

Дочь: Гоффманн Анна Маргарета

Отец ребёнка: Гоффманн Петер

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоффманн Петер

Смерть
Неизвестно
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