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Бушуев Стефан Федоров

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Место рождения

Шаркунова

Дата рождения

12.07.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908 ст.

Отец: Бушуев Федор Петров

Мать: Бушуева Ксения Алексеевна

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 130 стр. АП 185
Крещение
13.07.1908 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 130 стр. АП 185
Никах
1936

Жена: не указана

выдана справка о рождении ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 130 стр. АП 185
Смерть
Неизвестно
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