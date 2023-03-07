Бушуев Стефан Федоров
Место рождения
Дата рождения12.07.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908 ст.
Отец: Бушуев Федор Петров
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 130 стр. АП 185
Крещение
13.07.1908 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 130 стр. АП 185
Никах
1936
Жена: не указана
выдана справка о рождении ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 130 стр. АП 185
Смерть
Неизвестно