Конон Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конон Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Федосей Перфильевич

Мать: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Иван Кононович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кирилл Кононович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Илья Кононович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Кононовна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Егор Кононович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно