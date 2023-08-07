Конон Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Федосей Перфильевич
Мать: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Иван Кононович
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кирилл Кононович
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Илья Кононович
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Кононовна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Егор Кононович
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно