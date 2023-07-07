Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Горанский Александр Анатольевич
Горанский Александр Анатольевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Горанский Анатолий Александрович
1921 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Горанский Анатолий Александрович
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь