Чмутов Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Чмутов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Чмутова Анна Петровна
Мать ребёнка: Чмутова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Чмутова Вера Петровна
Мать ребёнка: Чмутова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1872
Сын: Чмутов Александр Петрович
Мать ребёнка: Чмутова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1877
Дочь: Чмутова Елена Петровна
Мать ребёнка: Чмутова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1900