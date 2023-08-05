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Чмутов Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Чмутов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Чмутова Анна Петровна

Мать ребёнка: Чмутова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Чмутова Вера Петровна

Мать ребёнка: Чмутова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1872

Сын: Чмутов Александр Петрович

Мать ребёнка: Чмутова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1877

Дочь: Чмутова Елена Петровна

Мать ребёнка: Чмутова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чмутова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чмутова Александра Ивановна

Смерть
1900