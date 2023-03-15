Черепенникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ?
Отец ребёнка: Черепенников Влас
Рождение ребёнка
1903
Сын: Черепенников ?
Отец ребёнка: Черепенников Влас
Рождение ребёнка
1908
Сын: Черепенников ?
Отец ребёнка: Черепенников Влас
Рождение ребёнка
1909
Дочь: ?
Отец ребёнка: Черепенников Влас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черепенников Влас
Смерть
Неизвестно