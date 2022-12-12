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Сулимов Иван Поликарпов

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Сулимов Поликарп Еремеев

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Сулимова Парасковья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1815

Сын: Сулимов Николай Иванов

Мать ребёнка: Сулимова Парасковья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Указано 31 ноября, возможно ошибочно.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сулимов Пётр Иванов

Мать ребёнка: Сулимова Парасковья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова Парасковья

Смерть
1856
Сылва, Шалинский, Свердловская область
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