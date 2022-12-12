Сулимов Иван Поликарпов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Сулимов Поликарп Еремеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Сулимова Парасковья
Рождение ребёнка
30.11.1815
Мать ребёнка: Сулимова Парасковья
Указано 31 ноября, возможно ошибочно.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сулимов Пётр Иванов
Мать ребёнка: Сулимова Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулимова Парасковья
Смерть
1856